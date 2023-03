Chris Avelonne (Fallout, SW KOTOR 2) blanchi de toute accusation de harcèlement sexuel

Hormis les cas où l’affaire est le reflet d’un grave problème systémique (comme chez Ubisoft, Activision ou Quantic Dream), KultureGeek ne relaie pas (ou peu) les accusations de harcèlement sexuel dans le milieu du JV et de la tech, par simple soucis de ne pas rajouter sa voix aux lynchages inévitables des réseaux sociaux (au diable la présomption d’innocence). En revanche, lorsque la justice est passée (et on peut l’espérer sans subir la pression des hurlements de la foule), il reste bien sûr nécessaire d’en faire mention.

Le cas de Chris Avelonne nous confirme que notre choix d’une certaine prudence est sans doute le bon. Scénariste et concepteur réputé de jeux vidéo, de Fallout Las Vegas à Divinity Original Sin 2 en passant par Star Wars KOTOR 2, Chris Avelonne est rentré dans l’œil du cyclone lorsque deux femmes, Karissa Barrows et Kelly Rae Bristol, l’ont accusé de harcèlement voire de comportements s’apparentant à un viol (il aurait abusé d’une des plaignantes après une soirée de beuverie). Les faits reprochés, qui se seraient déroulés en2013 et 2015, ont valu à Chris Avelonne une rapide mise à l’écart du milieu du JV. Viré de son poste, Avelonne a par la suite perdu tout contact avec ses anciens partenaires, comme Techland (Dying Light 2 : Stay Human), Paradox Interactive (Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2) ou bien encore Gato Salvaje (The Waylanders).

En 2021, Chris Avelonne contre-attaquait en justice et racontait sa propre version des faits : « Karissa et Kelly étaient en colère à cause d’une mauvaise rupture que j’avais eue avec leur amie Jackie il y a près de 7 ans. » Selon Avelonne donc, les plaignantes se seraient en quelque sorte vengées de sa rupture « sale » avec l’une de leurs amies. La justice n’a pas tranché sur la version de l’accusé, mais le fait est que la plainte en diffamation d’Avelonne aura eu l’effet d’une bombe : les deux accusatrices viennent de retirer leurs accusations et une indemnité compensatoire à deux chiffres sera versée à Avalon. Généralement, dans le cas des arrangements « douteux », c’est l’accusé qui verse un règlement aux victimes supposées pour que l’affaire n’arrive pas en justice…

En outre, Karissa Barrows et Kelly Rae Bristol se sont fendues d’un communiqué pour absoudre Avelonne de toutes les accusations antérieures : « M. Avellone n’a jamais abusé sexuellement de l’une d’entre nous. Nous n’avons pas connaissance qu’il ait jamais abusé sexuellement d’une femme. Nous n’avons pas connaissance que M. Avellone ait jamais détourné des fonds d’entreprise. Tout ce que nous avons dit ou écrit au sujet de M. Avellone n’était pas notre intention. Nous voulions soutenir les femmes dans l’industrie. Ce faisant, nos paroles ont été mal interprétées […] Nous sommes passionnées par la sécurité des femmes, des minorités, des personnes LGBTQIA+ et de toutes les autres communautés qui ont été persécutées dans l’industrie du jeu vidéo. Nous pensons que M. Avellone partage le désir de protéger et d’améliorer ces communautés. Nous pensons qu’il mérite un retour complet dans l’industrie et nous le soutenons dans ses efforts. ».

Chris Avelone obtiendra t-il « un retour complet » dans l’industrie du JV ? Cela reste peu probable sachant que les accusations de crime sexuel sont aujourd’hui comme une marque indélébile sur le front, sans compter que des adages stupides comme « il n’y a pas de fumée sans feu » font le reste…