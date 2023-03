YouTube autorise le retour de Donald Trump, deux ans après l’avoir banni

YouTube a décidé de revenir sur une décision datant de début 2021, à savoir le fait d’avoir banni Donald Trump. Aujourd’hui, la plateforme de vidéo annonce que l’ancien président des États-Unis peut de nouveau utiliser son compte et poster des vidéos.

« À partir d’aujourd’hui, la chaîne de Donald J. Trump n’est plus assujettie à des restrictions », a fait savoir YouTube dans un tweet. Pour justifier sa décision, YouTube a dit aujourd’hui avoir évalué « le risque de violences », tout en prenant en compte l’importance, pour les électeurs, d’entendre « de façon égale les candidats nationaux majeurs ».

Donald Trump avait été exclu du réseau social en janvier 2021, alors qu’il était encore au pouvoir, pour avoir encouragé ses partisans lors de l’attaque du Congrès à Washington. Cette décision sans précédent avait été imitée à l’époque par la plupart des réseaux sociaux grand public, dont Twitter, Facebook et Instagram.

1/ Starting today, the Donald J. Trump channel is no longer restricted and can upload new content. We carefully evaluated the continued risk of real-world violence, while balancing the chance for voters to hear equally from major national candidates in the run up to an election.

— YouTubeInsider (@YouTubeInsider) March 17, 2023