YouTube limite temporairement la chaîne de Donald Trump

YouTube a pris la décision de temporairement restreindre la chaîne de Donald Trump. La plateforme ne va pas aussi loin que Twitter, Facebook, Snapchat ou encore Twitch. Ces groupes ont banni le président américain.

YouTube a choisi Twitter pour expliquer la raison derrière les restrictions pour la chaîne de Donald Trump :

2/ Given the ongoing concerns about violence, we will also be indefinitely disabling comments on President Trump’s channel, as we’ve done to other channels where there are safety concerns found in the comments section. https://t.co/1aBENHGU5z

— YouTubeInsider (@YouTubeInsider) January 13, 2021