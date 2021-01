Facebook bloque Donald Trump pendant au moins 2 semaines

Facebook a pris la décision de bloquer le compte de Donald Trump pendant au moins deux semaines. Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, l’annonce dans un message. Il juge que le président américain pose trop de risques.

« Nous pensons que les risques de permettre au président de continuer à utiliser notre service pendant cette période sont tout simplement trop importants », explique Mark Zuckerberg. « Par conséquent, nous prolongeons le blocage que nous avons placé sur ses comptes Facebook et Instagram indéfiniment et pour au moins les deux prochaines semaines jusqu’à ce que la transition pacifique du pouvoir soit terminée », poursuit-il. Donald Trump ne peut donc plus poster de nouveaux messages sur ses comptes Facebook ou Instagram au moins jusqu’au 20 janvier. Cette date correspond au jour où Joe Biden deviendra officiellement le nouveau président des États-Unis.

Mark Zuckerberg ajoute que Facebook a déjà retiré des contenus de Donald Trump s’ils ne respectaient les règles. Il a également eu des cas où des publications ont eu des labels pour informer les utilisateurs d’un possible mensonge.

Facebook et Instagram avaient déjà bloqué le compte de Donald Trump dans la nuit, suite à l’invasion du Capital de Washington par des partisans pro-Trump. Le blocage devait durer 24 heures. Mais les deux réseaux sociaux ont décidé d’étendre la durée.

Outre Facebook et Instagram, il y a Twitter qui a décidé de suspendre le compte de Donald Trump. Le blocage a eu lieu pendant 12 heures. Il y a également Snapchat qui a bloqué le compte du président américain sans dire la durée pour l’instant.