Microsoft dévoile Copilot, avec GPT-4 comme intelligence artificielle pour Office

Microsoft est réellement dans sa phase d’intelligence artificielle, en dévoilant aujourd’hui Microsoft 365 Copilot, un nouvel assistant pour Office qui se repose sur de l’intelligence artificielle. Il s’agit en l’occurrence de GPT-4 qu’OpenAI a annoncé cette semaine.

Un copilote débarque pour Microsoft Office

Avec Microsoft 365 Copilot, les utilisateurs peuvent désormais :

Libérer leur créativité : en créant facilement la première trame d’un document Word, une présentation PowerPoint pertinente et esthétique à partir d’un document existant, ou encore des visualisations de données de qualité professionnelle en quelques secondes dans Excel.

: en créant facilement la première trame d’un document Word, une présentation PowerPoint pertinente et esthétique à partir d’un document existant, ou encore des visualisations de données de qualité professionnelle en quelques secondes dans Excel. Accroitre leur productivité pour se concentrer sur l’essentiel : résumer de longs échanges d’emails ou rédiger des suggestions de réponses dans Outlook, synthétiser en temps réel les principaux points et actions à prendre d’une réunion Teams ou encore automatiser des tâches et créer des Chatbots dans Power Platform. Business Chat, la nouvelle expérience de Copilot fonctionnant grâce au langage naturel, utilise les données et applications de l’organisation pour faire apparaître les informations et les connaissances utiles à l’utilisateur. Business Chat est accessible depuis Microsoft365.com, Bing (en se connectant avec un compte entreprise Microsoft) et Teams.

: résumer de longs échanges d’emails ou rédiger des suggestions de réponses dans Outlook, synthétiser en temps réel les principaux points et actions à prendre d’une réunion Teams ou encore automatiser des tâches et créer des Chatbots dans Power Platform. Business Chat, la nouvelle expérience de Copilot fonctionnant grâce au langage naturel, utilise les données et applications de l’organisation pour faire apparaître les informations et les connaissances utiles à l’utilisateur. Business Chat est accessible depuis Microsoft365.com, Bing (en se connectant avec un compte entreprise Microsoft) et Teams. Exploiter pleinement l’ensemble des fonctionnalités des applications Microsoft 365 : alors qu’il existe des milliers de fonctionnalités dans Microsoft 365, il est difficile de les maitriser dans leur entièreté. Aujourd’hui, elles sont désormais accessibles à tous via des demandes en langage naturel.

Si vous demandez à Word de créer un document à partir de vos données, Copilot enverra une invite au Microsoft Graph pour récupérer le contexte et les données avant de modifier l’invite et de l’envoyer au grand modèle de langage GPT-4. La réponse est ensuite envoyée au Microsoft Graph pour des vérifications supplémentaires de base, de sécurité et de conformité, avant de renvoyer la réponse et les commandes aux applications Microsoft 365.

Le patron de Microsoft, Satya Nadella, a dévoilé Microsoft 365 Copilot lors d’un événement sur la productivité et l’intelligence artificielle. Après avoir récemment lancé un chatbot alimenté par l’IA dans Bing, Microsoft progresse rapidement vers l’intégration des grands modèles de langage d’OpenAI dans sa suite Microsoft 365.

Microsoft indique tester actuellement son Copilot auprès de 20 clients et étendra le test dans les mois à venir. « Nous en dirons plus sur les prix et les détails dans les mois à venir », indique Microsoft sur son blog.