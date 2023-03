Nouveau report pour Suicide Squad: Kill the Justice League

Autant Warner Bros Games s’en sort très bien en ce moment avec le succès de Hogwarts Legacy, autant c’est un peu plus compliqué pour Suicide Squad: Kill The Justice League. Le jeu est une nouvelle fois reporté, fait savoir Bloomberg.

Suicide Squad : Kill The Justice League, un jeu multijoueur mettant en scène un groupe d’anti-héros de comics, devait initialement sortir en 2022, avant d’être reporté à 2023. À l’automne dernier, le studio Rocksteady a déclaré que le jeu sortirait finalement 26 mai. La nouvelle date de sortie n’a pas encore été précisée.

Le jeu a été présenté lors du State of Play diffusé en février par Sony pour mettre en avant des titres PlayStation, avec une démonstration prolongée du gameplay. Les critiques ont été plus que négatives, avec les joueurs estimant que le style général n’est pas bon. Il y a comme une impression d’un équivalent de Fortnite, mais dans un univers différent. C’est d’autant plus surprenant que Rocksteady est le studio qui a développé les jeux de la franchise Batman: Arkham.

Dans le jeu, les joueurs choisissent entre les quatre membres de la Suicide Squad — Deadshot, Harley Quinn, King Shark et Captain Boomerang — qui ont été chargés d’arrêter l’invasion de Metropolis par Braniac. Pour ce faire, ils doivent éliminer les membres de la Ligue des Justiciers qui sont en possession de leurs armes, comme Flash, Superman, Green Lantern, Wonder Woman et Batman.