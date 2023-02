PlayStation : Sony annonce son premier State of Play de 2023

C’est donc jeudi 23 février à 22 heures qu’aura lieu le premier State of Play de Sony. Ce sera l’occasion d’avoir quelques présentations pour les jeux PlayStation.

Voici ce qu’indique Sony :

State of Play est de retour pour la première fois en 2023 ! Préparez-vous à découvrir de nouvelles images de jeux tiers très attendus, ainsi que les premiers aperçus de cinq jeux PlayStation VR2 prévus pour cette année. Ensuite, bénéficiez de 15 minutes de gameplay inédit et de nouvelles informations sur Suicide Squad: Kill the Justice League, le prochain jeu signé Rocksteady Studios.

Au vu de la formulation, il ne faut pas s’attendre à un gros State of Play. Mais dans le même temps, il n’est pas impossible qu’une surprise se glisse au cours de la présentation, notamment à la fin en tant que « one more thing ». Mais sans surprise, Sony ne dit rien de particulier à ce sujet.

Le State of Play de Sony sera diffusé le 23 février, ce jeudi donc, à 22 heures (heure française). Il sera possible de regarder l’événement sur @PlayStation" rel="external nofollow">YouTube ou sur Twitch, au choix. Il n’est pas précisé quelle sera la durée au total. Mais étant donné que Sony évoque au moins 15 minutes de gameplay pour Suicide Squad: Kill the Justice League, on peut imaginer que ce sera au moins le double pour la durée totale.