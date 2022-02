Suicide Squad: Kill the Justice League est reporté à 2023

Il faudra encore attendre pour jouer à Suicide Squad: Kill the Justice League puisque le jeu a été reporté à 2023 selon les informations de Bloomberg. Rocksteady, qui développe le jeu, et Warner Bros, qui l’édite, n’ont pas souhaité faire de commentaire.

Un report à 2023 pour le jeu Suicide Squad

La première annonce de Suicide Squad: Kill the Justice League remonte à 2020. La présentation a eu lieu lors du DC FanDome. La date de sortie annoncée jusqu’à présent était 2022, sans plus de précision. Mais il faut du temps supplémentaire pour le développement, d’où finalement l’arrivée en 2023.

Plusieurs autres grands projets de jeux vidéo de Warner Bros. ont également été repoussés. Les titres basés sur Harry Potter (Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard), Batman (Gotham Knights) et une version LEGO de Star Wars étaient tous prévus pour 2021, mais ont été reportés à 2022 en raison de problèmes de production causés par la pandémie et d’autres difficultés de développement. Warner Bros avait initialement déclaré que Suicide Squad: Kill the Justice League sortirait également en 2022.

Récemment, Jason Kilar, le directeur général de Warner Media, a tweeté que le calendrier des sorties de cette année comprendra « la disponibilité d’une liste complète de jeux très attendus ». Il avait listé quelques titres, mais pas Suicide Squad. On comprend pourquoi maintenant.

Pour rappel, Rocksteady a développé les jeux Batman Arkham. Son dernier jeu en date remonte à 2015, il s’agissait de Batman: Arkham Knight.