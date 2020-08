Le jeu Suicide Squad: Kill the Justice League dévoilé dans une bande-annonce

Gotham Knights n’a pas été le seul jeu vidéo annoncé lors du DC FanDome. Il a été rejoint par Suicide Squad: Kill the Justice League qui est développé par Rocksteady Games.

Rocksteady a montré un tas de personnages qui vont apparaître dans Suicide Squad: Kill The Justice League avec sa bande-annonce, dont Harley Quinn, Deadshot, Boomerang et King Shark. Il y a aussi le méchant Superman qui apparaît dans le ciel et tue un pilote, au point qu’il devienne de simples cendres. Bien sûr, cette situation se présente parce que la Suicide Squad doit tuer la Justice League.

Warner Bros, qui édite le jeu, parle d’un titre qui peut être joué jusqu’à quatre personnes en coopération. En outre, les joueurs ne sont pas enfermés dans leur personnage pendant tout le jeu. Ils pourront prendre le contrôle de leurs coéquipiers contrôlés par l’intelligence artificielle quand ils le voudront. Il a également été précisé que jeu est une continuation de l’univers de la franchise Batman Arkham.

Il faudra être patient pour être en mesure de jouer. Suicide Squad: Kill the Justice League ne sortira pas avant 2022. Il est prévu sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC. Un support sur PlayStation 4 et Xbox One n’est pas prévu.