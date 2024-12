Suicide Squad : Kill the Justice League : Rocksteady arrête de développer du contenu pour son GAAS

On le voyait venir aussi gros que la mâchoire de King Shark. Après un lancement catastrophique, Suicide Squad : Kill the Justice League a pu bénéficier un temps des efforts du studio Rocksteady (à qui l’on doit pourtant les fabuleux jeux de la franchise Batman Arkham), mais cela n’a pas été suffisant pour véritablement redorer le blason d’un jeu voué de toute façon a finir un jour dans les limbes. Ce temps est donc arrivé : Rocksteady a annoncé qu’il arrêtait tout développement de nouveau contenu pour le jeu, ce qui devraity sceller son destin à plus ou moins court terme.

Si l’annonce du développement laisse évidemment un petit goût amer, force est de reconnaitre que Rocksteady a bien fait les choses puisque le jeu restera jouable sur les serveurs disponibles. Mieux encore, l’épisode 7 disponible dès aujourd’hui apporte un mode hors ligne qui garantira que les joueurs les plus fans du Suicide Squed pourront continuer d’y jouer aussi longtemps qu’ils le souhaitent ! Ce mode permet d’accéder à l’intégralité de la campagne et des contenus des mission saisonnières, le tout sans connexion obligatoire. Histoire de finir en beauté, le personnage Deathstrokes accompagne ce 7ème épisode. Le rideau sera définitivement tiré du côté des devs dès le jour de sortie de l’épisode 8, toujours prévu pour le mois de janvier 2025.