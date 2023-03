D-ID donne un visage et une voix à ChatGTP

ChatGPT commence à s’immiscer un peu partout, mais pour certains il peut sembler étrange de s’adresser à une IA qui n’a aucune forme de représentation autre qu’une zone de saisie. La webb-app D-ID propose une solution sous la forme d’un visage animé qui répond ainsi directement aux requêtes de l’utilisateur. Sans surprise, le visage animé de D-ID est celui d’une jeune et jolie jeune femme à la chevelure rousse portant le nom d’Alice. Si Alice répond parfaitement aux questions posées, il reste dommage que les requêtes ne puissent pas être formulées de vive voix en mode automatique (il faut tout valider après chaque requête formulée) ce qui casse un peu l’impression de discuter réellement avec un avatar intelligent.

Gil Perry, le co-fondateur et CEO de D-ID, promet que d’autres visages seront bientôt disponibles qu’il sera même possible de créer le visage de son choix, à la façon des avatars customisables de certains jeux vidéo. En revanche, D-ID n’autorisera pas la représentation de personnes connues, mais l’on voit mal comment il sera possible de brider l’outil de customisation sur ce point. A noter que la web-app est pour l’instant gratuite, et pourrait devenir payante (contre un abonnement mensuel probablement) si la charge serveur devient trop lourde. L’arrivé d’avatars basés sur ChatGPT.