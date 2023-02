Elden Ring : une extension est bien dans les tuyaux, « L’ombre de l’Arbre-monde »

Les extensions en pagaille ne sont pas toujours la règle pour les jeux de FromSoftware, et l’on aurait pu penser que le contenu gargantuesque d’Elden Ring se suffisait à lui-même… « Que nenni ! » nous déclare aujourd’hui Bandai Namco (l’éditeur du jeu) sur son compte Twitter (FR) : « Levez-vous, Sans-éclats, et marchons ensemble vers une nouvelle voie », la nouvelle voie étant bien évidemment une toute première extension, « L’ombre de l’Arbre-monde », encore en cours de développement. Au vu du succès gigantesque du jeu (plus de 20 millions d’exemplaires écoulés), c’est peu dire que cette annonce a fait l’effet d’une véritable bombe dans la vaste communauté des joueurs d’Elden Ring, et ce malgré le peu d’informations disponibles sur ce DLC hormis un unique screenshot (superbe au demeurant).

Levez-vous, Sans-éclats, et marchons ensemble vers une nouvelle voie. L'extension de #ELDENRING, L'ombre de l'Arbre-monde, est actuellement en développement. pic.twitter.com/KuQBxlPDPw — BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) February 28, 2023

Bandai Namco ne nous livre pas plus de détails sur la date de sortie de « L’Ombre de l’Arbre-monde », qui d’un coup d’un seul est devenue l’extension la plus attendue de 2023. Comptez sur nous pour suivre tout cela de très près. Elden Ring est disponible sur PC, PS5, et Xbox Series.