No Man’s Sky : une nouvelle extension ajoute des milliards de systèmes solaires supplémentaires !

No Man’s Sky a rejoint depuis un certain temps les promesses fastueuses de ses premières annonces : un univers tout entier visitable et remplie de planètes avec leur biologie, leur météo et leur atmosphère propre, le tout par génération procédurale. Les grosses mise à jour graphiques, les modes de jeu à ne plus savoir qu’en faire, la compatibilité PCVR et PSVR 2, le multijoueurs, au fil des mois puis des années le studio Hello Games a coché toutes les cases, ajoutant plus d’une vingtaine d’extensions gratuites à son jeu phare.





Et ce n’est toujours pas fini puisque le studio vient de lancer Worlds Part II, une gigantesque extension qui apporte pas moins de « milliards de nouveaux systèmes solaires et des trillions de nouvelles planètes » selon les termes de Sean Murray, le patron du studio. L’extension propose aussi de nouveaux biomes, de nouveaux terrains, des géantes gazeuses , etc. Vous en voulez encore ? Une vidéo un peu plus explicative commentée par Sean Murray en personne montre qu’il faut s’attendre à rencontrer des montagnes géantes, à traverser des tempêtes colossales ou bien encore à explorer des océans profonds de plusieurs kilomètres. Le jeu bénéficie aussi désormais d’une nouvelle technologie de gestion de la lumière, ce qui permet par exemple d’obtenir des couchers de soleil vraiment éblouissants. L’extension est disponible pour toutes les versions du jeu (PC, Switch, Xbox Series, PlayStation 5, PCVR, PSVR 2).