Sony voudrait racheter FromSoftware (Elden Ring), et ce n’est pas une rumeur

Ce qui n’était encore hier qu’une fuite est passé quelques heures plus tard au stade de réalité tangible : Kadokawa – un gros groupe transmédia japonais qui publie des mangas et des animés et vend aussi des jeux vidéos via son studio FromSoftware -, a confirmé officiellement avoir reçu une proposition de rachat de la part de Sony, via un rachat d’actions. Ce n’est pour l’instant qu’une proposition et les dirigeants de Kadokawa ajoutent qu’ils n’ont pas encore pris de décision. De nouvelles informations sur une possible transaction seront annoncées si et seulement si Kadokawa répond favorablement à la demande de Sony.

En cas de rachat, Sony consoliderait encore plus son énorme catalogue d’animés et de mangas, au point d’occuper une position proche du monopole absolu sur le secteur. Plusieurs experts estiment d’ailleurs que c’est ce point en particulier qui pourrait faire tiquer les autorités de régulation antitrust. Le rachat vise pourtant probablement une autre cible, le studio FromSoftware, créateur de la franchise des Souls et d’Elden Ring.

Dans la foulée de la confirmation de Kadokawa, le cours de l’action Sony a progressé de 0,63 % à la Bourse de Tokyo tandis que le titre de Kadokawa a gagné 23% en quelques heures. Autant dire que la nouvelles est reçue favorablement par les investisseurs. Seul perdant direct de cette journée, Bandai Namco, qui est le distributeur d’Elden Ring. Le titre du géant du jeu vidéo a dévissé de 3,82%.