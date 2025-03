F1 2025 : EA a modélisé les circuits avec la technologie LiDAR

La célèbre franchise Formula 1 de Codemasters est prête à vrombir sur la piste avec F1 2025 dont la sortie est fixée au 30 mai prochain. EA a annoncé que le jeu présentera des circuits plus réalistes grâce à l’utilisation de la technologie de numérisation LiDAR qui permet de créer des scans 3D haute résolution des circuits réels. Cette technologie est probablement similaire à celle utilisée par les véhicules autonomes pour la cartographie 3D en temps réel et la détection d’objets, garantissant ainsi que les circuits du jeu soient aussi proches que possible de leurs homologues réels. Bien qu’EA n’ait pas donné de détails précis, on peut supposer cette mise à jour améliorera le rendu des circuits pour encore plus de réalisme.

En plus des circuits améliorés, F1 2025 introduira des changements importants dans le gameplay. Le mode My Team permet désormais aux joueurs de jouer à la fois le rôle de propriétaire et de pilote de l’équipe, offrant ainsi plus de contrôle sur la stratégie d’ensemble d’une écurie de F1. Le mode histoire Braking Point évolue également, l’équipe fictive Konnersport devenant une prétendante au championnat avant de faire face à un événement dramatique qui plongera l’écurie dans le chaos. F1 2025 sera disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC, et ceux qui possèdent l’édition F1 23 ou F1 24 auront droit à une petite promotion. A noter que l’édition Iconic, proposée au prix de 90 euros sur PC et consoles, comprendra des chapitres supplémentaires du mode histoire Braking Point liés au prochain film F1 d’Apple avec Brad Pitt en vedette.