Elden Ring : 20 millions de ventes comme cadeau d’anniversaire

Elden Ring, le jeu somme de FromSoftware, vient de franchir un nouveau cap de popularité. Un an pile après son lancement sur consoles et PC, le RPG en monde ouvert passe la barre des 20 millions d’exemplaires écoulés (format physique ou en téléchargement). Jamais un titre de FromSoftware n’avait atteint un tel succès, ce qui était plutôt logique connaissant la rudesse et la difficulté légendaire des Souls. En passant la barre des 20 millions d’exemplaires, Elden Ring rejoint un cercle fermé où l’on retrouve des titres comme Red Dead Redemption II, Mario Kart 8 et bien sûr les GTA de Rockstar (qui sont même au delà des 50 millions voire de la centaine de millions d’exemplaire pour le dernier opus).

Our heartfelt thanks for your support and companionship on this journey.#ELDENRING pic.twitter.com/S8eqiNk0Uv — ELDEN RING (@ELDENRING) February 22, 2023

Plus impressionnant encore, Elden Ring s’est vendu à 3,4 millions d’exemplaires depuis le 30 juin 2022 (16,6 millions de ventes à cette date) ; les 25 millions d’exemplaires ne sont plus un objectif insensé. Malgré l’extrême popularité du Game Awards 2022, l’éditeur Bandai Namco a encore un peu de mal à capitaliser sur sa nouvelle licence, hormis une adaptation en manga comique chez Mana Books. Une série (Netflix ?) tomberait presque sous le sens, mais Bandai semble réellement manquer d’idée lorsqu’il s’agit de monétiser sa franchise. Dommage de ne pas savoir profiter de la « hype » actuelle, qui ne durera pas… Elden Ring est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.