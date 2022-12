Game Awards 2022 : Elden Ring sur le toit du monde, et tous les autres jeux récompensés (GoW Ragnarok, Stray, As Dusk Falls, etc.)

Les Game Awards 2022 ont livré leur verdict, et à vrai dire, il y a eu peu de surprises tant Elden Ring et God of War Ragnarök ont trusté les récompenses. Si le divin chauve rafle logiquement la plupart des prix « techniques » (Meilleure bande originale, Meilleure performance, Meilleur sound design), ce dernier s’offre aussi le scalp de la meilleure narration, de la meilleure accessibilité et du meilleur jeu d’aventure-action. Moins primé mais honoré dans les catégories les plus importantes, Elden Ring est récompensé pour sa direction artistique et sa réalisation générale, mais surtout rafle les trophées du meilleur jeu de rôle et du meilleur jeu de l’année 2022 !

A noter que les jeux exclusifs PlayStation ou directement issus des PlayStation Studios ont récolté pas moins de 11 trophées lors de cette édition 2022, contre 2 récompenses seulement pour les Microsoft Studios (pour le jeu As Dusk Falls). On note aussi la performance de Stray, qui avec deux trophées vient un peu faire oublier la bérézina de A Plague Tales : Requiem dans la section des jeux réalisés par des studios français. Enfin, la série Arcane (Netflix), là encore une création française, inaugure avec brio la toute nouvelle catégorie de la meilleure adaptation de jeu vidéo.

Tous les prix de l’édition 2022 des Game Awards :

• Jeu de l’année: Elden Ring

• Meilleure réalisation: Elden Ring

• Meilleure narration: God of War Ragnarök

• Meilleure direction artistique: Elden Ring

• Meilleure bande originale: Bear McCreary, God of War Ragnarök

• Meilleure sound design: God of War Ragnarök

• Meilleure performance: Christopher Judge, God of War Ragnarök

• Meilleur jeu impactant: As Dusk Falls

• Meilleur jeu en cours: Final Fantasy XIV

• Meilleur jeu indépendant: Stray

• Meilleur jeu mobile: Marvel Snap

• Meilleur soutien de la communauté: Final Fantasy XIV

• Meilleure accessibilité: God of War Ragnarök

• Meilleur jeu VR/AR: Moss Book II

• Meilleur jeu d’action: Bayonetta 3

• Meilleur jeu d’action/aventure: God of War Ragnarök

• Meilleur jeu de rôle (RPG): Elden Ring

• Meilleur jeu de combat: MultiVersus

• Meilleur jeu pour la famille: Kirby et le monde oublié

• Meilleure simulation/stratégie: Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope

• Meilleur jeu de sport/courses: Gran Turismo 7

• Meilleur jeu multijoueur: Splatoon 3

• Meilleur premier jeu indépendant: Stray

• Créateur de contenu de l’année: Ludwig

• Meilleure adaptation: Arcane (League of Legends)

• Jeu le plus attendu: The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

• Meilleur jeu esport: Valorant

• Meilleur athlète esport: Jacob « Yay » Whiteaker

• Meilleure équipe esport: LOUD, Valorant

• Meilleur coach esport: Matheus « bzkA » Tarasconi (LOUD, Valorant)

• Meilleur événement esport: Championnat du monde de League of Legends 2022