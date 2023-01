Samsung annonce une chute de 69% pour ses bénéfices

Samsung a annoncé que ses bénéfices au 4e trimestre de 2022 ont plongé de 69%, soit leur plus importante baisse trimestrielle en plus de huit ans, alors que le ralentissement économique mondial a porté un coup aux ventes de puces et produits électroniques.

Dans ses résultats financiers, Samsung a rapporté que ses bénéfices d’exploitation pour la période d’octobre à décembre ont reculé de 4 300 milliards de wons (3,22 milliards d’euros), soit une chute de 69% par rapport à l’année précédente. Cette chute correspond à l’estimation publiée par Samsung au début du mois et correspond à la pire baisse en matière de bénéfices trimestriels depuis le 3e trimestre de 2014.

« L’environnement commercial s’est considérablement détérioré lors du quatrième trimestre en raison de la faible demande dans un contexte de ralentissement économique mondial », a déclaré Samsung.

Pour leur part, les ventes ont chuté de 8% par rapport à la même période en 2022, pour atteindre 70 460 milliards de wons (52,74 milliards d’euros). Les revenus mondiaux engendrés par la vente de puces mémoires ont chuté de 10% l’année dernière, car les fabricants d’équipements électroniques ont commencé à épuiser les stocks qu’ils détenaient dans l’attente d’une demande plus forte.

Sans surprise, Samsung espère que la situation va s’améliorer en ce début d’année. Le groupe dévoilera demain ses Galaxy S23, à savoir ses nouveaux smartphones haut de gamme. Mais les prix (qui seront en hausse) risquent de ne pas l’aider à augmenter ses ventes.