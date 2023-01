Samsung : les profits atteignent leur plus bas niveau depuis 8 ans

Rien ne va plus pour Samsung Electronics, dont les profits ont lourdement chuté sur le quatrième trimestre 2022. Le géant sud coréen vient en effet d’annoncer une chute de 69% de ses bénéfices, qui culminent à 3,4 milliards de dollars sur la période concernée, soit le niveau de profit le plus bas depuis 8 ans ! Ces estimations préliminaires devront encore être confirmées lors de la publication officielle des résultats de la firme, mais la tendance ne devrait pas bouger. « Dans un contexte d’incertitudes externes persistantes, y compris un ralentissement économique mondial potentiel, le bénéfice global a fortement diminué d’un trimestre à l’autre, car nous avons constaté une baisse significative des résultats de l’activité mémoire en raison d’une demande terne et d’une baisse des ventes de smartphones » précise le communiqué du groupe.

Le chiffre d’affaires de Samsung n’est guère plus à la fête : avec 55 milliards de dollars de CA sur la période, Samsung réalise l’un des ses plus mauvais Q4, en baisse de 8,4% d’une année sur l’autre. Samsung aurait donc vu ses commandes de puces mémoire DRAM et NAND chuter sur le Q4, un déclin « plus important qu’attendu » selon le fabricant. La chute brutale des ventes de smartphones (dont celles des Galaxy S11) a aggravé la baisse des résultats. Face à une situation géopolitique et macro-économique défavorable, le gouvernement sud coréen a décidé récemment de donner un coup de pouce à ses géants locaux, notamment Samsung et SK Hynix, sous la forme d’une baisse des taxes de 15%. Les plus petites sociétés technologiques sud coréennes bénéficieront même d’une diminution de taxes de 25%.