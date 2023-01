Galaxy S23 : Samsung officialise la présentation le 1er février

Les rumeurs avaient vu juste, Samsung a officialisé la tenu de sa conférence Unpacked 2023 qui aura lieu le 1er février et sera l’occasion de découvrir les Galaxy S23.

Annonce des Galaxy S23 le 1er février

La conférence Unpacked se tiendra en personne, une première pour Samsung depuis le début du Covid-19. Le fabricant avait jusque-là organisé des événements diffusés en ligne. Le rendez-vous est donné le 1er février à San Francisco à 10 heures du matin, soit 19 heures en France.

Voici commence Samsung présente son événement :

Une nouvelle ère d’innovation Galaxy s’annonce. Nos innovations sont conçues pour offrir des possibilités incroyables aux gens d’aujourd’hui et de demain. La nouvelle gamme Galaxy S sera l’incarnation de notre définition de l’expérience premium ultime. Nous plaçons la barre plus haut et établissons de nouvelles normes pour ce qui est épique.

Bring your epic moments into the spotlight. Join us at #SamsungUnpacked, on February 1, 2023. Learn more: https://t.co/D6nxwskXj1 pic.twitter.com/jllmsDvWmD — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 10, 2023

Les Galaxy S23 seront composés de trois modèles. Visuellement parlant, le design sera plus que similaire, pour ne pas dire identique à celui des Galaxy S22. Les changements auront donc lieu sous le capot, tout particulièrement avec la présence de la puce Snapdragon 8 Gen 2 dans le monde. Les années précédentes, Samsung proposait les puces Snapdragon à certains pays (comme les États-Unis) et ses propres puces Exynos à l’Europe. Les tests ont toujours montré que les puces Snapdragon étaient meilleures, le changement est donc une bonne nouvelle pour les Européens.

D’autres nouveautés sont déjà connues, comme le fait que Samsung proposera un système de communication en utilisant les satellites, notamment pour contacter les urgences dans les zones où il n’y a pas de réseau. Le système devrait être similaire à ce que propose Apple avec ses iPhone 14. D’autre part, le Galaxy S23 Ultra aurait le droit à un capteur photo de 200 mégapixels, contre 108 mégapixels pour le modèle actuel.

Rendez-vous donc le 1er février pour découvrir les Galaxy S23. Il n’est pour l’instant pas précisé s’il y aura d’autres annonces lors de la conférence Unpacked.