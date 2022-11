Galaxy S23 : Samsung utilisera un processeur Snapdragon et non Exynos en France

Avec les Galaxy S23, Samsung va tirer un trait sur ses puces Exynos pour laisser place aux modèles de Qualcomm avec ses Snadragon. L’Europe va donc avoir une puce Snapdragon, qui sont jugées meilleures que les Exynos.

Lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats, le directeur financier de Qualcomm, Akash Palkhiwala, a confirmé que Samsung lancera son Galaxy S23 dans la seconde moitié du premier trimestre de 2023 et que Qualcomm s’attend à être présent dans un plus grand nombre d’entre eux. Plus précisément, il a déclaré que les puces Qualcomm passeront de 75% avec les Galaxy S22 à une part globale pour les Galaxy S23 :

Donc, du point de vue du trimestre de mars, vous avez raison, l’avantage du lancement du nouveau téléphone Samsung se situe dans la seconde moitié du trimestre de mars. Il arrive donc vers la fin du trimestre, mais ce sera un avantage, alors que notre part de 75% dans le Galaxy S22 passe à une part globale dans le Galaxy S23.

Quelle sera la puce en question ? Qualcomm n’a rien dit publiquement à ce sujet, mais il est fort probable que ce sera le modèle Snapdragon 8 Gen 2. Cette puce devrait être révélée lors du Snapdragon Summit, qui se tiendra du 15 au 17 novembre.