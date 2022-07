Galaxy S23 : l’abandon des processeurs Exynos toujours annoncé

Les Galaxy S23 de Samsung en 2023 devraient être l’occasion d’avoir des processeurs Snapdragon dans le monde, et non des puces Exynos dans certaines régions (comme l’Europe). Cette information avait été annoncée une première fois en novembre dernier et elle se confirme une nouvelle fois aujourd’hui avec l’analyste Ming-Chi Kuo.

Pas de puces Exynos dans les Galaxy S23

L’analyste fait savoir que Samsung compte uniquement utiliser les puces Snapdragron avec son Galaxy S23, là où 30% des Galaxy S22 ont une puce Exynos. Pour rappel, les puces Exynos sont celles de Samsung, là où les modèles Snapdragon viennent de Qualcomm.

Jusqu’à présent, Samsung a utilisé des puces Snapdragon aux États-Unis et dans certains autres grands marchés, et des Exynos sur de nombreux marchés internationaux en Europe (dont en France) et en Asie. Cela fut rarement une bonne nouvelle pour les Européens et Asiatiques puisque les tests des différentes générations ont montré que les modèles de Qualcomm étaient généralement plus performants.

Pour le Galaxy S23, Samsung devrait donc choisir le Snapdragon 8 Gen 2 partout dans le monde. Il se murmure que la puce Exynos 2300 n’arrive pas être au niveau du Snapdragon 8 Gen 2, ce qui pousserait Samsung à utiliser le modèle de Qualcomm. Il sera intéressant de voir ce qu’il se passera au-delà. Samsung pourra-t-il revenir au niveau dès 2024 ?

En 2020, des clients de Samsung ont lancé une pétition qui a recueilli des dizaines de milliers de signatures demandant à la société d’arrêter d’utiliser ses puces Exynos. Cette pétition était motivée par les problèmes de performance, d’autonomie et surtout de chaleur qui peuvent exister sur les versions Exynos des téléphones haut de gamme de Samsung. Dans une déclaration à l’époque, le constructeur a affirmé que « les processeurs Exynos et Snapdragon sont soumis aux mêmes scénarios de tests stricts et rigoureux en situation réelle afin d’offrir des performances constantes et optimales tout au long du cycle de vie du smartphone ».