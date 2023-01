Ce n’est pas une grosse boulette d’autant que l’annonce était attendue pour ce mois de janvier : le site colombien de Samsung a « leaké » par inadvertance la date de la conférence Galaxy Unpacked 2023 durant laquelle seront officiellement présentés les nouveaux modèles de Galaxy S23. L’encart publié sur le site (avant d’être rapidement retiré) précise ainsi que la conférence se tiendra le 1er février prochain, une date qui avait d’ailleurs déjà été avancée il y a quelques semaines par le leaker IceUniverse.

Pour rappel, la conf Galaxy Unpacked 2023 devrait lever le voile sur l’intégralité de la gamme S23, soit le Galaxy S23, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra, avec possiblement un « one more thing » sous la forme d’une nouvelle Galaxy Watch ou d’une tablette (Tab S8+ ?). Les prochains modèles pliables pourraient aussi être dévoilés lors de la conf (Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip). Pour Samsung, cette conférence revêt sans doute une importance toute particulière au moment où le géant sud-coréen traverse l’une des pires crises de son histoire ; ainsi, sur le 4ème trimestre 2022, le bénéfice de Samsung s’est littéralement effondré (-58%), tout comme les ventes de Galaxy.