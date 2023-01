Samsung Galaxy S23 : les prix en France fuitent et ils sont en hausse

C’est le 1er février prochain que Samsung annoncera ses Galaxy S23 et les prix en France ont aujourd’hui fuité. Malheureusement pour les Français, ils sont en hausse par rapport aux Galaxy S22 de 2022.

Selon une fuite de Billbil-kun, les prix des Galaxy S23 en France seront :

Galaxy S23 128 Go : 959€

Galaxy S23 256 Go : 1 019€

Galaxy S23+ 256 Go : 1 219€

Galaxy S23+ 512 Go : 1 339€

Galaxy S23 Ultra 256 Go : 1 419€

Galaxy S23 Ultra 512 Go : 1 599€

Galaxy S23 Ultra 1 To : 1 839€

En comparaison, le Galaxy S22 avec 128 Go de stockage coûtait 859€ au lancement. Son successeur va donc prendre 100€. Pour le modèle de 256 Go, c’était 909€. La hausse est donc de 110€ cette année. Du côté du Galaxy S23+, la hausse sera aussi de 110€ pour le modèle 256 Go sachant que son prédécesseur était à 1 109€. Enfin, les Galaxy S23 Ultra vont subir une hausse pouvant atteindre 160€ selon la capacité de stockage.

Comme nous pouvons le voir, les nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung seront chers. Le constructeur coréen n’est pas le seul à partir dans cette direction, Apple a également appliqué une hausse des prix avec le lancement de ses iPhone 14 en septembre. Mais à l’arrivée, c’est tout sauf une bonne nouvelle pour les clients. On se rapproche des 1 000€ pour le premier modèle chez Samsung. En comparaison, l’iPhone 14 débute à 1 019€.