Rachat d’Activision par Microsoft : Phil Spencer (Xbox) dit être confiant

Microsoft a annoncé racheter Activision en janvier 2022 pour 68,7 milliards de dollars, mais le rachat n’est toujours pas validé à ce jour. Cela s’explique par les accords que doit obtenir Microsoft de la part des autorités de plusieurs régions, comme la Commission européenne. Certaines autorités ont exprimé des craintes par rapport à la concurrence, mais Phil Spencer assure être confiant.

Rachat bien parti pour Microsoft ?

Dans une interview avec IGN, Phil Spencer, à savoir le responsable de la Xbox et plus généralement de la branche jeu vidéo chez Microsoft, a déclaré qu’il « ne savait rien » de ce type d’acquisition lorsqu’elle a été annoncée il y a un an, mais qu’après avoir suivi le processus et avoir discuté avec des acteurs clés, il est plus confiant aujourd’hui qu’il ne l’était l’année dernière. « Le fait que j’ai plus d’idées et de connaissances sur ce que signifie travailler avec les différents organismes de réglementation me rend plus confiant qu’il y a un an, simplement sur la base des informations dont je dispose et des discussions que nous avons eues », a-t-il indiqué.

Il rappelle que Microsoft avait annoncé s’attendre à une décision sous 18 mois. « Nous en sommes à 12 mois. Je pense que nous continuons à nous concentrer sur le fait de boucler l’affaire », dit Phil Spencer.

Malgré sa vision positive, le responsable aurait de bonnes raisons d’être un peu ébranlé, car plusieurs organismes gouvernementaux ont décidé de contester l’accord au cours des derniers mois, notamment la FTC des États-Unis et la CMA du Royaume-Uni. L’Union européenne est également en train de préparer une déclaration d’objections.

« Nous travaillons activement avec les organismes de réglementation du monde entier qui doivent donner leur approbation, et cela a été une expérience d’apprentissage pour moi. Beaucoup de temps passé, beaucoup de voyages, beaucoup de conversations, mais ce sont des conversations qui me permettent de parler de notre industrie, du travail que nous faisons et de la raison pour laquelle nous le faisons », conclut Phil Spencer.