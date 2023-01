Microids annonce un jeu de stratégie basé sur le best-seller Les Fourmis de Bernard Weber

Une fois de plus Microids annonce l’adaptation d’une oeuvre en jeu vidéo, et pour une fois, il ne s’agit pas de l’adaptation d’une bande dessinée. Le studio français se lance donc dans le développement d’un jeu de stratégie basé sur le best-seller Les Fourmis de Bernard Weber. L’ouvrage ultra populaire avait déjà été adapté pour le JV il y a une vingtaine d’années, mais l’on devrait franchir un gros cap cette fois puisque le moteur Unreal Engine 5 sera de la partie. Les premiers screenshots sont en tout cas de toute beauté et surtout d’un réalisme extrême. L’UE5 fait décidément des merveilles.

Le joueur devra évidemment diriger une colonie de fourmis et se défaire des ennemis rencontrés (colonies adverses, oiseaux, etc.), le tout avec un niveau d’accessibilité assez élevé. Les saisons seront gérées et auront un impact sur le gameplay. Malgré toutes ces belles promesses, et au vu de la « qualité » des productions récentes de Microids, on se gardera tout de même en réserve un gros stock de prudence.

Le jeu de stratégie Les Fourmis sera disponible sur toutes les plateformes (PC, consoles) durant l’année 2024, si tant est qu’il n’y ait pas de retard…