Jeu Vidéo : Microids s’apprêterait à licencier la totalité des employés de sa branche parisienne

Gautoz, ex-plume de GameKult et l’un des animateurs de l’excellente chaine gaming Origami, a confirmé sur le réseau social Bluesky une bien mauvaise nouvelle : l’éditeur français Microids s’apprêterait à licencier la totalité des employés de sa branche parisienne, soit une trentaine de personnes (ces derniers ont touts été prévenus). Cette filiale travaillait jusqu’ici sur quelques « gros » projets, mais seul le remake de L’Amerzone (du regretté Benoit Sokal) aurait le temps d’être publié avant que l’ensemble du personnel ne soit mis à la porte.

La branche parisienne de Microids ferait ainsi les frais de la restructuration en cours, l’ex-PDG Stéphane Longeard ayant été remplacé au mois de mars par Michael Sportouch, sans oublier des retours franchement catastrophiques sur la gestion interne des équipes et des résultats assez calamiteux au plan financier. Alors certes, quelques titres récents prouvent que l’éditeur est encore capable de belles choses (on pense évidemment au superbe jeu Les Fourmis, Les Schtroumpfs l’épopée des rêves), mais ces quelques éclaircies n’ont pas suffi à effacer les soucis d’organisation et des résultats durement impactés par le développement de titres médiocres.