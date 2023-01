Médiamétrie veut mesurer l’audience des services de streaming comme Netflix dès 2024

Médiamétrie, qui mesure l’audience des chaînes de télévision, devrait pouvoir faire de même avec les services de streaming comme Netflix d’ici les deux prochaines années, qu’ils le veuillent ou non, a annoncé l’institut français.

Une mesure de l’audience en streaming dès 2024

En 2022, les plateformes de streaming sur abonnement comptaient 8,9 millions d’utilisateurs quotidiens en France (+48% par rapport à 2019), concurrençant la télévision traditionnelle, même si celle-ci rassemble toujours 43,3 millions de fidèles chaque jour.

Dans ce contexte, le marché de la vidéo « a besoin d’une mesure transparente et faite par un tiers de confiance », a souligné devant la presse la directrice du département de télévision de Médiamétrie, Laurence Deléchapt. « On est en train de préparer l’évolution de nos systèmes » pour proposer une mesure des plateformes « à un niveau global mais également au niveau des contenus » en 2024 ou en 2025, a-t-elle ajouté.

« On discute avec les plateformes. Néanmoins (…) on sera capable de les mesurer sans leur participation », a précisé Laurence Deléchapt, confirmant les propos tenus en juillet par le PDG de Médiamétrie, Yannick Carriou.

Malgré la baisse continue de la durée d’écoute de la télévision, tombée à 3h26 en 2022 contre 3h50 en 2012, ce média reste « un pilier de la consommation vidéo », selon le bilan annuel de Médiamétrie. Les programmes télé représentent ainsi 80% du temps passé devant le petit écran, allumé en moyenne 4h16 chaque jour. Les 20% restants concernent les usages complémentaires comme les plateformes de streaming, les jeux vidéo ou les vidéos en ligne, pour 52 minutes d’écoute quotidienne (+39% entre 2019 et 2022).

Mais si l’utilisation des services de streaming progresse chez les 50 ans et plus (23,7% des utilisateurs en 2022, contre 16,1% en 2019), elle a tendance à baisser chez les 15-24 ans, notamment au profit des réseaux sociaux. La concurrence des plateformes va « certainement continuer à croître encore un peu mais plus du tout dans les mêmes proportions », estime le directeur général adjoint de Médiamétrie, Julien Rosanvallon.