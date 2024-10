Les films et séries qui arrivent sur Netflix en octobre 2024

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en octobre 2024 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Agents du luxe à Marbella – Making It in Marbella

Date : 01/10

Synopsis : Les agents suédois de l’agence immobilière de luxe Homerun Brokers se disputent les plus belles propriétés de Marbella, la prestigieuse destination de vacances espagnole.

Love is Blind : Saison 7

Date : 02/10 episodes 1-6 // 09/10 épisodes 7-9 // 16/10 épisodes 10-11 // 23/10 épisode 12

Synopsis : Un nouveau groupe de célibataires entre en jeu, prêt à abandonner les jugements superficiels et à faire face à un éventuel chagrin d’amour pour trouver le véritable amour et s’engager pour la vie.

Heartstopper : saison 3

Date : 03/10

Synopsis : Charlie et Nick souhaitent passer à la vitesse supérieure. Mais tandis qu’ils se rapprochent à tous égards, leur relation se heurte au plus grand défi qu’elle ait connu jusqu’à présent.

L’amour Trompé – Deceitful Love

Date : 09/10

Synopsis : Lorsqu’une riche soixantenaire tombe amoureuse d’un homme séduisant et beaucoup plus jeune qu’elle, sa famille doute des intentions de son amant.

El secreto del río – The Secret of the River

Date : 09/10

Synopsis : Lorsqu’un jeune garçon arrive dans un petit village mexicain, une amitié improbable se noue avec un enfant du coin, et un sombre secret scelle leur lien à jamais.

Outer Banks Saison 4 – partie 1

Date : 10/10

Synopsis : Les Pogues rentrent chez eux et commencent à profiter pleinement de la vie, mais il ne faut pas longtemps avant qu’ils ne se remettent à faire ce qu’ils savent faire de mieux : partir à la chasse au trésor.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Date : 10/10

Synopsis : Plongée dans une course-poursuite à travers le monde, l’intrépide aventurière Lara Croft affronte son passé traumatisant tout en dénouant un ancien mystère.

Le Touche-à-tout saison 2 – The Life and Movies of Erşan Kuneri

Date : 10/10

Synopsis : Dans un mockumentaire rétrospectif, Erşan Kuneri, de nos jours, revient sur sa vie et son œuvre en tant que pionnier prolifique du cinéma érotique.

Love Is Blind, Habibi

Date : 10/10

Synopsis : Le couple de célébrités Elham Ali et Khaled Saqr anime cette expérience sociale, où des célibataires arabes se lient et s’engagent au mariage, avant même de se rencontrer en face à face.

Les vertus de la vente – A Virtuous Business

Date : 12/10

Comedy Revenge

Date : 15/10

Synopsis : Animé par le légendaire comédien Lee Kyeong-kyu, 18 maîtres de l’humour s’affrontent dans une bataille hilarante sans merci, que les rires commencent !

La Défense Lincoln saison 3 – The Lincoln Lawyer

Date : 17/10

Synopsis : Mickey se lance dans une affaire personnelle et potentiellement dangereuse lorsqu’il défend la personne accusée du meurtre de Gloria Dayton, son amie et ancienne cliente.

Happiness Is

Date : 18/10

Synopsis : Princess devait célébrer son quarantième anniversaire dans l’intimité, mais sa meilleure amie lui organise une fête inoubliable, et son univers tout entier est bouleversé.

The Comeback : La saison la plus surprenante des Boston Red Sox

Date : 23/10

Synopsis : Cette docuserie retrace le parcours des Red Sox vers leur premier titre de World Series en 86 ans, à travers des interviews de joueurs vedettes et de membres du personnel.

Car Masters : De la rouille à l’or saison 6 – Car Masters: Rust to Riches

Date : 23/10

Synopsis : L’équipe de Gotham se lance à fond dans le marché des voitures de luxe, mais satisfaire les acheteurs tout en conservant une touche créative pourrait être leur plus grand défi à ce jour.

Tyler Perry’s Beauty in Black

Date : 24/10

Synopsis : Le destin d’une strip-teaseuse prend un tournant lorsqu’elle croise la route d’une famille riche et dysfonctionnelle derrière une dynastie de cosmétiques et un plan de trafic sournois.

Territory

Date : 24/10

Synopsis : Lorsque le plus grand élevage de bétail au monde est laissé sans héritier clair, des factions rivales s’affrontent dans une lutte générationnelle féroce qui bouleverse l’avenir des terres.

Ronya, fille de brigand Partie 2 – Ronja the Robber’s Daughter

Date : 24/10

Synopsis : Ronja et Birk tentent de se distancer de la vie de voleurs alors que le conflit entre leurs pères s’intensifie, mais leurs ennemis sont à leurs trousses.

Hellbound saison 2

Date : 25/10

Synopsis : Une équipe médicale passionnée fait tout pour sauver des vies dans un hôpital public où la tension, mais aussi l’amour, font battre les cœurs.

Dernière Nuit à Tremor – The Last Night at Tremore Beach

Date : 25/10

Synopsis : Lorsqu’un pianiste tourmenté est frappé par la foudre, il commence à avoir des visions périlleuses de son avenir et une menace mortelle semble planer sur ses proches.

Relève-toi ! – Go Ahead, Brother

Date : 30/10

Synopsis : Un officier des opérations spéciales renvoyé lutte pour s’adapter à son nouveau poste d’agent de sécurité, jusqu’au jour où il trouve le moyen de résoudre ses problèmes d’argent.

Lidia fait sa loi saison 2 – The Law According to Lidia Poët

Date : 30/10

Synopsis : Alors que Lidia continue à se battre pour l’égalité, l’arrivée d’un nouveau procureur bouleverse son monde. De son côté, Enrico envisage de changer de voie.

La Diplomate saison 2

Date : 31/10

Synopsis : Lorsqu’un attentat à Londres brise son monde, la diplomate américaine Kate Wyler fait face à l’épreuve ultime alors que ses soupçons atteignent les plus hauts niveaux du gouvernement britannique.

Les Meurtres Zen – Murder Mindfully

Date : 31/10

Synopsis : Quand un avocat de la mafia suit un cours de pleine conscience pour mieux équilibrer travail et vie privée, il découvre de nouvelles stratégies d’adaptation étonnantes, dont le meurtre.

Don’t Come Home

Date : prochainement

Synopsis : Une mère emménage dans le vieux manoir de sa famille, où elle est confrontée à de sombres secrets du passé après la disparition mystérieuse de sa jeune fille.

Les Innocents de la Candelária – Children of the Church Steps

Date : prochainement

Synopsis : Un groupe de jeunes amis survit dans la rue, trouvant en chacun d’eux espoir et résilience pour rêver de futurs différents jusqu’à ce qu’une tragédie se produise.

FILMS

Trouble

Date : 03/10

Synopsis : Condamné à tort pour meurtre, un vendeur d’appareils électroniques doit naviguer entre corruption policière et complots criminels pour tenter de prouver son innocence.

CTRL

Date : 04/10

Synopsis : Nella et Joe forment le couple d’influenceurs parfait. Mais lorsque Joe la trompe, elle se tourne vers une application d’IA pour l’effacer de sa vie, jusqu’à ce que celle-ci prenne le contrôle.

Jeu intérieur – It’s what’s inside

Date : 04/10

Synopsis : Une réunion avant le mariage se transforme en cauchemar psychologique pour un groupe d’amis d’université lorsqu’un invité surprise arrive avec une valise mystérieuse.

La Plateforme 2

Date : 04/10

Synopsis : Après qu’un mystérieux leader a imposé sa loi dans un système brutal de cellules verticales, un nouvel arrivant se bat contre un mode de distribution de nourriture contestable.

À sa place – In Her Place

Date : 11/10

Synopsis : Après que l’écrivaine chilienne María Carolina Geel a tué son amante, l’affaire captive la timide greffière de tribunal Mercedes, créant un lien entre les deux femmes.

Lonely Planet

Date : 11/10

Synopsis : Lors d’une retraite d’écrivains idyllique au Maroc, une romancière récemment célibataire établit une connexion inattendue avec un homme plus jeune qui réévalue ses choix de vie. Laura Dern et Liam Hemsworth sont les stars de ce séduisant drame romantique écrit et réalisé par Susannah Grant (« Erin Brockovich »).

Soulèvement – Uprising

Date : 11/10

Synopsis : Deux amis ayant grandi ensemble durant la dynastie Joseon, l’un maître et l’autre son serviteur, se retrouvent dans des camps opposés après la guerre.

Braquage – Justice

Date : 16/10

Synopsis : Saisissant la chance qui lui est offerte de retrouver sa vie perdue, un policier déchu collabore avec une jeune enquêtrice pour élucider un braquage de banque exceptionnel.

Outside

Date : 17/10

Synopsis : Une famille se réfugie dans une ferme isolée lors d’une épidémie de zombies, mais des années de secrets douloureux pèsent sur eux alors qu’ils naviguent dans ce monde de désolation.

L’Ombre rebelle – The Shadow Strays

Date : 17/10

Synopsis : Experte dans l’art de tuer, une jeune assassin défie son mentor pour sauver un garçon d’un syndicat criminel impitoyable et elle est prête à détruire quiconque se mettra sur son chemin.

L’homme qui aimait les soucoupes volantes – The Man Who Loved UFOs

Date : 18/10

Synopsis : À la fin des années 1980 en Argentine, l’enquête d’un journaliste sur des activités extraterrestres est presque interrompue par un manque de preuves, jusqu’à ce qu’il décide de fabriquer les siennes.

Une femme en jeu – Woman of the Hour

Date : 18/10

Synopsis : Une actrice en herbe croise la route d’un tueur en série prolifique dans le Los Angeles des années 70 lorsqu’ils sont castés pour un épisode de ‘The Dating Game.’ Inspiré d’une histoire vraie.

Loups-Garous – Family Pack

Date : 23/10

Synopsis : Lorsqu’un vieux jeu de cartes prend vie, une famille remonte dans le temps jusqu’à un village médiéval où elle doit démasquer des loups-garous pour assurer son retour à la maison.

Don’t Move

Date : 25/10

Synopsis : Une femme en deuil dans une forêt isolée croise la route d’un tueur en série qui lui injecte un médicament paralysant. Alors que son corps se dégrade, sa lutte pour la survie commence. Produit par Sam Raimi, avec Kelsey Asbille (“Yellowstone ») et Finn Wittrock.

Le Détournement – Hijack 93

Date : 25/10

Synopsis : Désireux de démanteler leur gouvernement soutenu par l’armée, quatre hommes détournent un avion et se servent des passagers otages pour négocier un changement social.

Time Cut

Date : 30/10

Synopsis : Sans le vouloir, une ado de 2024 remonte le temps jusqu’en 2003, quelques jours avant le meurtre de sa sœur par un tueur masqué. Peut-elle changer le passé sans détruire l’avenir ?

DOCUMENTAIRES

Chef’s Table: Noodles

Date : 02/10

Synopsis : Découvrez l’art de la préparation des nouilles avec des chefs renommés qui racontent leur parcours culinaire à grand renfort d’anecdotes sur leurs savoureux plats fétiches.

Les Enquêtes extraordinaires – Unsolved Mysteries: Volume 5

Date : 02/10

Synopsis : Un crash d’ OVNI légendaire, un double homicide énigmatique et une enquête surnaturelle glaçante sont les pierres angulaires de cette collection de mystères non résolus.

Les Frères Menendez – The Menendez Brothers

Date : 07/10

Synopsis : En 1996, Lyle et Erik Menendez ont été condamnés pour le meurtre de leurs parents dans ce qui est devenu l’un des cas criminels les plus célèbres de la fin du XXe siècle. Pour la première fois en 30 ans, et avec leurs propres mots, les deux frères reviennent sur le procès qui a choqué la nation.

Cinq Majeur (sport) – Starting 5

Date : 09/10

Synopsis : Cette série sportive captivante suit Jimmy Butler, Anthony Edwards, LeBron James, Domantas Sabonis et Jayson Tatum tout au long de la saison NBA 2023-2024.

À l’aube de notre histoire – Ancient Apocalypse: The Americas

Date : 16/10

Synopsis : Graham Hancock explore le continent américain à la recherche d’une société préhistorique dont les connaissances anciennes ont été transmises au reste du monde.

I AM A KILLER saison 5

Date : 16/10

Synopsis : De l’homme qui a tué sa grand-mère à un braqueur armé qui affirme qu’il ne savait pas que son arme était chargée, des meurtriers condamnés se remémorent leurs crimes de première main.

Sweet Bobby : Imposture sur mesure – Sweet Bobby: My Catfish Nightmare

Date : 16/10

Dans ce documentaire choc, Kirat s’éprend d’un homme rencontré en ligne et se retrouve embarquée dans une relation virtuelle qui va bouleverser sa vie des années durant.

The Turnaround

Date : 18/10

C’est le Zodiaque qui vous parle – This is the Zodiac Speaking

Date : 23/10

Synopsis : Dans cette docuserie criminelle, une famille à la recherche de réponses partage des indices et des témoignages révélateurs sur le principal suspect des meurtres du Zodiac.

Ibelin : La vie remarquable d’un gamer – The Remarkable Life of Ibelin

Date : 25/10

Synopsis : Après le décès d’un jeune joueur de World of Warcraft, ses amis virtuels révèlent à sa famille sa vie secrète en ligne sous une forme saisissante.

Simone Biles Rising – Partie 2

Date : 25/10

Synopsis : Suivez la gymnaste Simone Biles alors qu’elle jongle entre sa vie personnelle, son parcours en matière de santé mentale et son entraînement en vue d’un retour très attendu aux Jeux Olympiques.

Martha Stewart, une icône américaine

Date : 30/10

Synopsis : Dans ce documentaire, l’icône de l’art de vivre à l’américaine Martha Stewart raconte sans tabou son ascension fulgurante, sa chute brutale, et son come-back stupéfiant et bien mérité.

Enlèvement extraterrestre à Manhattan – The Manhattan Alien Abduction

Date : 30/10

Synopsis : Une femme prétend avoir été enlevée de sa chambre à Manhattan. Cette docuserie explore s’il s’agissait d’une tromperie élaborée ou d’une preuve de vie extraterrestre.

STAND UP

Tim Dillon: This Is Your Country

Date : 01/10

Synopsis : Le comédien Tim Dillon discute avec des Américains ordinaires de la cryptomonnaie, d’OnlyFans et d’autres problèmes extravagants auxquels ils sont confrontés dans ce spécial comique non scénarisé.

Ali Wong: Single Lady

Date : 08/10

Synopsis : Après une période tumultueuse de deux ans, Ali Wong revient sur scène pour partager les hauts, les bas et les surprises des rencontres après son divorce.

Rachel Bloom: Death, Let Me Do My Special

Date : 15/10

Synopsis : La comédienne et actrice Rachel Bloom réfléchit sur la naissance, la mort, l’incertitude cosmique et les arbres parfumés dans ce spectacle de comédie musicale à la fois fantaisiste et introspectif.

Hasan Minhaj: Off With His Head

Date : 22/10

Synopsis : Hasan Minhaj présente un numéro de stand-up sans compromis sur les luttes identitaires de la cinquantaine, les relations raciales, les divisions politiques — et le scandale autour des vérifications de faits.

Tom Papa: Home Free

Date : 29/10

Synopsis : De la joie intense d’une douche chaude aux plaisirs audacieux du nid vide, Tom Papa aborde le vieillissement, la parentalité et bien plus encore dans ce spécial comique plein d’esprit.

ANIME

Blue Box

Date : 03/10

Synopsis : Le joueur de badminton Taiki a toujours admiré la star du basket Chinatsu de loin. Mais un jour de printemps, un tournant surprenant les rapproche de manière inattendue.

Ranma 1/2

Date : 05/10

Synopsis : Akane Tendo fait la connaissance de son nouveau fiancé, Ranma Saotomé, prodige des arts martiaux qui possède une particularité : il se transforme en fille au contact de l’eau froide.

Gundam : Requiem pour une vengeance

Date : 17/10

Synopsis : Onze mois après le début de la guerre d’indépendance, la capitaine Solari aura besoin de tous ses talents de pilote de Zaku pour affronter le nouveau Gundam de la Fédération Terrestre.

POUR LES ENFANTS

Les Bad Guys : Un bonbon ou un casse – The Bad Guys: Haunted Heist

Date : 03/10

Synopsis : Pour Halloween, les astucieux super méchants entreprennent un casse de grande envergure afin de dérober une amulette d’une valeur inestimable dans un manoir sinistre. Aucun souci.

Méga MonsterWheelies – Mighty Monsterwheelies

Date : 14/10

Synopsis : Inspirés par des monstres de cinéma emblématiques comme Dracula et la Momie, mais avec une touche à la Frankenstein : ces héros motorisés sont là pour aider et non pour effrayer !

Jurassic World : La théorie du chaos saison 2

Date : 17/10

Synopsis : Nouveaux dinosaures. Nouveaux dangers. Nouveaux alliés. La Camp Fam part à la recherche de réponses et d’un méchant insaisissable, qui les emmène aux quatre coins du monde.

LES NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE

*La liste ci-dessous est non exhaustive et peut être sujette à des modifications