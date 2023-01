Intelligence artificielle : finalement, GPT-4 ne sera pas 10 000 fois plus puissant que GPT-3 (OpenAI)

C’est un peu le soucis avec les informations hyper pointues, de sources à priori hyper pointues (ici un développeur)… mais dont on ne peut pas vérifier la crédibilité faute de compétences suffisantes. Il y a quelques jours, un développeur affirmait ainsi que GPT-4 serait capable de traiter 100 trillions de paramètres, contre « seulement » 175 milliards pour GPT-3, l’actuel « moteur » d’IA de ChatGPT. Oui mais voilà, l’écart de performances entre les deux systèmes logiciel était aussi impressionnant… qu’il est faux. Et cette fois, c’est une source de confiance qui le dit puisqu’il s’agit du CEO d’OpenAI, Sam Altman.

Interrogé par The Verge sur cette comparaison de perfs entre GPT-3 et GPT-4, Sam Altman s’est montré plutôt abrasif : « Ce sont des conneries totales ! Le moulin à rumeurs GPT-4 est une chose ridicule. Je ne sais pas d’où tout cela vient. Les gens ne demandent qu’à être déçus et ils le seront. Le battage médiatique est comme … Nous n’avons pas de véritable AGI (artificial general intelligence, Ndlr) et c’est en quelque sorte ce qu’on attend de nous. » En d’autres termes, OpenAI remet l’église au centre du village : malgré les réponses souvent spectaculaires de ChatGPT, GPT-3 et demain GPT-4 n’ont pas les capacités analytiques pour réaliser des tâches différentes en continu, à contrario des capacités de cognition humaines.