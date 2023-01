ChatGPT : la prochaine version de l’IA serait 10 000 fois plus performante

ChatGPT fait des merveilles, au point que l’intelligence artificielle d’OpenAI fait la une de l’actualité de façon régulière. Dernièrement, l’IA conversationnelle a été surprise à « aider » de nombreux étudiants d’une fac de Lyon a rédiger un devoir écrit ! On note aussi que les réseaux sociaux se font l’écho des réponses plus ou moins sophistiquées de ChatGPT aux questions les plus diverses (et parfois les plus saugrenues). ChatGPT est basé sur GPT-3, un modèle de langage avancé basé sur l’apprentissage automatique (ou machine learning). Ce modèle est voué à progresser au grès des mises à jour, une progression souvent spectaculaire d’une version à l’autre du logiciel.

GPT-4 is going to launch soon.

And it will make ChatGPT look like a toy…

→ GPT-3 has 175 billion parameters

→ GPT-4 has 100 trillion parameters

I think we're gonna see something absolutely mindblowing this time!

And the best part? 👇 pic.twitter.com/FAB5gFjveb

— Simon Høiberg (@SimonHoiberg) January 11, 2023