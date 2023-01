Google Chrome permettra de désactiver toutes les extensions sur des site précis

Google prépare une mise à jour de son navigateur Chrome qui permettra d’activer ou de désactiver toutes les extensions pour un site en particulier. Ce sera pratique pour tous ceux qui doivent le faire, notamment quand le site est cassé à cause justement des extensions.

Les extensions sur les navigateurs Internet permettent d’avoir des fonctionnalités en plus. Et ces fonctionnalités ont beau être sympathiques, elles peuvent causer des problèmes avec certains sites. Les pages peuvent notamment mal s’afficher, voire ne pas s’afficher du tout. Ainsi, il faut manuellement désactiver les extensions problématiques, et ce un par un, puis les réactiver ensuite (toujours un par un) pour qu’elles soient valides sur les autres sites. Pas très pratique donc.

Avec la nouvelle option en préparation, il sera possible de cliquer sur l’icône de Chrome dédiée aux extensions en haut à droite puis d’activer ou désactiver l’option pour les extensions sur tel ou tel site. Dans l’exemple, on peut voir qu’un internaute visitant Reddit a l’option soit pour activer soit pour désactiver.

Il faut savoir qu’il existe déjà un système similaire avec Edge, le navigateur de Microsoft. Une option permet de mettre en pause les extensions sur tel ou tel site, avec celui-ci qui se recharge automatiquement pour que les changements s’appliquent. Il est possible que le scénario soit similaire dans le cas de Chrome, mais il n’y a pas encore une confirmation.

Quand les utilisateurs de Chrome pourront-ils profiter de cette nouveauté ? Il n’y a pas de date pour le moment. Mais il est possible que cela prenne quelques mois.