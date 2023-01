Finalement, Final Fantasy XVI ne sortira peut-être pas sur PC

Final Fantasy XVI sera t-il une exclusivité 100% PlayStation ? La messe était déjà dite concernant la Xbox, Microsoft ayant même confirmé dans des documents remis à la FTC que le JRPG de Square Enix ne verrait jamais le jour sur les plateformes Xbox ; Sony aurait signé avec l’éditeur japonais une clause d’exclusivité « illimitée ». Le premier trailer du jeu indiquait tout de même une sortie du titre sur PC, mais les déclarations récentes de Naoki Yoshida (Yoshi-P) laissent entendre que Square Enix pourrait avoir modifié ses plans, peut-être là encore sous la douce pression de Sony. « Personne n’a dit quoique ce soit à propos de la sortie d’une version PC » déclare tout de go Yoshi-P, ce qui est factuellement… un mensonge. « Pourquoi est-ce comme si une version PC allait sortir 6 mois plus tard ? Ne vous inquiétez pas, achetez une PS5 !“ rajoute le producteur, qui semble bel et bien « teaser » l’exclusivité totale du titre pour la plateforme PS5.

Yoshi-P on rumors of a Final Fantasy XVI PC version!

"Nobody said a word about a PC version releasing. Why is it like a PC version is releasing 6 months later? Don't worry about that, buy a PS5! (laughs) Sorry, I went overboard. We did our best so please look forward to it" lol pic.twitter.com/o5i1JsNnbc

— Genki✨ (@Genki_JPN) January 9, 2023