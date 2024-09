God of War Ragnarök : Sony continue de forcer la main vers le PSN… pour un jeu solo

A lire les commentaires souvent enflammés dès lors qu’il est question de « guerre des consoles » (on devrait plutôt dire « guerre des fanboys défendant à tout prix leurs consoles »), la disparition hypothétique de Xbox du marché du JV semble être pour beaucoup un futur hautement désirable. Cette fois, l’hypothèse est plausible : les ventes de Xbox Series sont catastrophiques (malgré un Game Pass pléthorique), les jeux Xbox basculent désormais régulièrement sur la PS5, et les médias gaming dans leur grande majorité soutiennent à fond l’écosystème PlayStation malgré la position de leader de Sony.

Ce monopole en cours d’édification commence déjà à porter ses tristes fruits malheureusement très prévisibles : sur la génération en cours, PlayStation multiplie les remasters jusqu’à l’absurde, se contente de sortir un gros AAA par an, perd des centaines de millions sur les GAAS (non, ça ne s’arrêtera pas avec Concord), et ne cesse d’augmenter ses tarifs, en atteste le prix totalement délirant de la PS5 Pro (800 euros… sans le lecteur et sans même le support pour le maintien vertical de la console). Mais il y a pire, comme la façon dont Sony tente d’imposer le PSN aux joueurs qui achètent ses titres sur Steam.

Malgré le fiasco d’Helldivers II (ou comment sabrer l’avenir d’un très bon jeu en quelques décisions stupides), Sony a renouvelé l’obligation du PSN pour le mode multijoueurs de la version PC de Ghost of Tsushima, et vient tout juste de récidiver avec God of War: Ragnarök, un jeu pourtant totalement solo ! Sans surprise, cette attitude a été aussi sec sanctionnée par les joueurs qui ont massivement ‘review-bombé’ le jeu sur Steam (qui plafonne à 70%, très loin de sa note Metacritic sur PlayStation). On notera pour faire bonne mesure que le PSN n’étant pas disponible dans de nombreux pays, cela signifie que les joueurs de ces mêmes pays ne peuvent pas jouer à God of War Ragnarök sur leur PC. Formidable.

Histoire de rajouter un peu de poivre supplémentaire sur ce brouet peu ragoûtant, Sony a fait retirer le seul mod existant permettant de contourner l’obligation de connexion au PSN. Le mod NoPSSDK n’est ainsi plus disponible sur les plateformes NexusMods et GitHub. Décidément, il semble bien que le monopole qui s’annonce soit vraiment de moins en moins « For the Players ».