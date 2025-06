Vivo dévoile le Vivo X Fold 5, son smartphone pliable haut de gamme

Le Vivo X Fold 5 est officiel. Après plusieurs teasers et la confirmation d’une étrange compatibilité avec certaines fonctions de l’Apple Watch, le smartphone pliable de Vivo se dévoile dans toute sa splendeur technologique. Au menu, un écran pliable de 8,03 pouces, le processeur Snapdragon 8 Gen 3 (qui n’est plus si jeune) accompagné de 16 Go de RAM, une batterie 6000 mAh, et trois capteurs en tout et pour tout, soit un capteur 50 MP, un 20 MP sur l’écran extérieur et un 20 MP encore sur l’écran intérieur (pliable). Le Vivo X Fold 5 est très fin (9,2 mm une fois replié) et relativement léger (217 grammes).

L’autre atout de ce modèle est sa certification IP5X (contre la poussière), qui s’ajoute aux certifications IPX8 et IPX9 (résistance à l’immersion). On notera que la certification IP5X est une première sur un smartphone pliable. Outre cette fiche de specs somme toute très honorable, Vivo a mis l’accent sur la partie système et software en annonçant Atomic Workbench, une fonction qui permet de faire tourner jusqu’à 5 applications Android simultanément, et la compatibilité avec plusieurs produits Apple. L’appareil prend an charge « la synchronisation des appels, messages et notifications de l’iPhone », et serait aussi compatible en partie avec l’Apple Watch (possibilité de prendre des appels ou de synchroniser les données de santé récupérées par l’Apple Watch avec l’app de santé de Vivo.

Le Vivo X Fold 5 est pour l’instant uniquement disponible à la vente en Chine, en trois coloris (blanc, vert et noir).