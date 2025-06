Magic V5 : Honor tease son smartphone pliable ultra fin

Honor s’apprête à lancer son prochain smartphone pliable, le Magic V5, avec pour ambition de concurrencer directement le Galaxy Z Fold 7 de Samsung. Après avoir battu des records en 2023 avec le Magic V3, qui ne mesurait que 9,3 mm d’épaisseur une fois plié, la marque tease aujourd’hui un nouveau modèle…encore plus fin. évidemment. Une image promotionnelle montre le profil fermé de l’appareil, révélant un design ultra-fin et la présence des boutons de volume et d’alimentation. La firme chinoise semble déterminée à surpasser son précédent record de finesse tout en proposant un smartphone puissant et fonctionnel.

Le Magic V5, dont le lancement est donc prévu pour le 2 juillet prochain si l’on s’en tient à l’image promotionnelle, sera donc avant tout présenté comme le smartphone pliable le plus fin et le plus léger de la gamme tout en intégrant des fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle. Honor promet également une productivité équivalente à celle d’un PC (à confirmer…) et une interconnexion avancée entre marques. Bien que peu de détails aient été révélés concernant les capacités précises de l’IA embarquée, Honor affirme qu’il s’agira de son appareil le plus performant à ce jour. Rien que de très logique donc… Le Magic V5 devrait d’abord être lancé en Chine avant une probable disponibilité à l’internationale (sauf les États-Unis).