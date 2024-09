La PS5 se met à jour pour corriger les bugs avec Final Fantasy XVI

Sony propose une nouvelle mise à jour (numérotée 24.06-10.01.00) pour la PS5 qui est un peu particulière : elle vient corriger des bugs rencontrés avec un jeu. Il s’agit en l’occurrence de Final Fantasy XVI.

Une mise à jour PS5 importante pour Final Fantasy XVI

Les bugs en question ont débuté il y a quelques jours, lorsque Sony a proposé une grosse mise à jour pour la PlayStation 5. Elle a permis d’avoir le centre d’accueil, le partage de Party, la charge adaptative pour les manettes et plus encore. Mais les joueurs de Final Fantasy XVI ont bien souffert, au point que le jeu pouvait être tout simplement injouable.

Les joueurs de Final Fantasy XVI et d’autres jeux, tels que Star Wars Outlaws, Death Stranding et Elden Ring, ont signalé des blocages et d’autres problèmes. Dans Final Fantasy XVI spécifiquement, des joueurs ont évoqué des plantages lors du chargement de fichiers de sauvegarde ou de voyages rapides. D’autres ont rencontré de graves problèmes graphiques, notamment des carrés noirs qui finissaient par couvrir de grandes parties de l’écran.

Fort heureusement, Sony a corrigé le tir et propose aujourd’hui une nouvelle mise à jour qui corrige les problèmes rencontrés avec le jeu. « En réponse aux crashs et aux bugs graphiques survenus sur la version PlayStation 5 de Final Fantasy XVI, Sony a publié une nouvelle mise à jour du système. Essayez de télécharger et d’installer cette mise à jour », indique le compte X (ex-Twitter) du jeu de Square Enix qui est sorti en juin 2023 sur PS5 et qui arrive bientôt sur PC. « Nous continuerons à travailler sur ce problème en collaboration avec Sony », peut-on lire dans un autre message.