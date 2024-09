La PS5 se met à jour : centre d’accueil, partage de Party, charge adaptative pour les manettes et plus

Sony propose aujourd’hui au téléchargement une nouvelle grosse mise à jour (24.06-10.00.00) pour la PlayStation 5. On retrouve un centre d’accueil, la fonction de partage de Party, des profils audio 3D personnalisés et la charge adaptative pour les manettes.

La PS5 propose un centre d’accueil et le partage de Party

Le centre d’accueil est un nouvel espace personnalisé avec des widgets et arrière-plans personnalisables pour l’écran d’accueil de la PS5. Le centre d’accueil est une version revisitée de l’onglet Explorer jusqu’ici réservé aux États-Unis. Il sera déployé dans le monde entier au cours des prochaines semaines, et se veut disponible dès aujourd’hui à une sélection de joueurs aux États-Unis.

On retrouve par ailleurs le partage de Party. C’est la possibilité de partager des liens vers le chat vocal d’une Party sur les applications de messagerie et de réseaux sociaux. Ainsi, vous pourrez inviter un ami avec qui vous chattez dans une application de messagerie à rejoindre le chat vocal de votre Party, même si cette personne n’est pas dans votre liste d’amis sur le PlayStation Network (PSN). C’est en cours de déploiement chez l’ensemble des utilisateurs dans le monde. Sony prévient que le déploiement peut durer quelques semaines.

Profils audio 3D et charge adaptative pour la manette

Parmi les autres nouveautés disponibles avec la mise à jour de la PS5, on retrouve les profils audio 3D personnalisés pour les casques-micro et écouteurs. Vous pouvez effectuer des tests de qualité audio afin d’analyser un certain nombre de facteurs et de créer un profil audio adapté à vos caractéristiques auditives propres. Par exemple, un profil audio 3D personnalisé peut vous permettre d’estimer plus précisément la position des personnages et objets dans un jeu, de façon à renforcer l’immersion.

En outre, vous pouvez maintenant régler les paramètres de la fonction Lecture à distance en fonction de l’utilisateur et choisir qui peut se connecter à votre PlayStation 5.

Enfin, la mise à jour propose la charge adaptative pour la manette (uniquement sur la PS5 Slim et la PS5 Pro quand elle sera disponible). La charge adaptative permet d’économiser de l’énergie en ajustant la durée d’alimentation fournie à la manette en fonction de son niveau de batterie. Si une manette n’est pas connectée, la console coupe l’alimentation du port USB peu après avoir lancé le mode repos.

Pour mettre à jour la PS5, rendez-vous dans Paramètres > Système > Logiciel système > Paramètres et mise à jour du logiciel système > Mettre à jour le logiciel système.