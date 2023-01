Données, vie privée : le patron de TikTok va rencontrer les régulateurs européens

Shou Zi Chew, le patron de TikTok, rencontrera la semaine prochaine plusieurs responsables de la Commission européenne et des régulateurs, alors que l’application du réseau social qui dépasse le milliard d’utilisateurs inquiète avec sa gestion des données et de la vie privée.

Une rencontre avec l’exécutif européen pour TikTok

Le patron de TikTok doit rencontrer mardi Margrethe Vestager, vice-présidente du bras exécutif de la Commission européenne et principale autorité de régulation de la concurrence. Il prévoit également de rencontrer le commissaire à la justice Didier Reynders, la commissaire aux affaires intérieures Ylva Johansson et la vice-présidente chargée des valeurs et de la transparence Vera Jourova.

Une porte-parole de Margrethe Vestager a déclaré au Wall Street Journal que l’objectif de la réunion est d’examiner comment l’entreprise se prépare à se conformer aux nouvelles réglementations européennes régissant la sécurité sur Internet et la concurrence loyale entre les entreprises technologiques, qui entrent en vigueur cette année. L’exécutif européen prévoit également de rencontrer les responsables d’autres entreprises technologiques.

TikTok n’est pas forcément bien vu dans certains pays, notamment aux États-Unis. Le pays accuse le réseau social de siphonner les données des utilisateurs pour ensuite les transmettre à la Chine, sachant que la plateforme est contrôlée par ByteDance, une société chinoise. TikTok a toujours démenti ces accusations. Les États-Unis sont pour leur part persuadés que ce scénario est une réalité, à tel point que les fonctionnaires américains n’ont plus le droit d’avoir l’application installée sur leur téléphone.

Au fil des années, la Commission européenne a pris pour cible les groupes technologiques tels que Meta (Facebook), Apple et Amazon sur des questions aussi variées que la vie privée, l’anticoncurrence et les taxes. TikTok a également fait l’objet d’une surveillance européenne. En 2021, une organisation européenne de consommateurs a affirmé que le réseau social enfreignait les règles de consommation, notamment en ne protégeant pas les enfants des contenus inappropriés. Cela a déclenché un dialogue entre les autorités européennes et nationales de protection des consommateurs et TikTok.