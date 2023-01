Black Panther Wakanda Forever sortira le 1er février sur Disney+, sauf en France

Disney+ annonce la date de sortie pour Black Panther : Wakanda Forever en streaming, ce sera le 1er février 2023 pour le film Marvel. Mais comme à chaque fois, la France n’y aura pas le droit à cause de la chronologie des médias.

Cette fameuse chronologie des médias impose un délai entre la sortie au cinéma et la disponibilité sur d’autres supports (DVD, Blu-ray, VOD et SVOD). La loi impose un délai de 17 mois pour les plateformes de streaming comme Disney+ et Amazon Prime Video (15 mois pour Netflix parce que le service contribue un peu plus dans la création française). Le film étant sorti le 9 novembre dernier, il faut s’attendre à une arrivée sur Disney+ en France en avril 2024.

Pour rappel, Disney avait menacé de ne pas sortir Black Panther : Wakanda Forever au cinéma en France justement à cause de la chronologie des médias. Le groupe de Mickey a finalement accepté de le sortir sur le grand écran, mais il n’a pas hésité pour tacler publiquement la loi française. Des négociations doivent justement avoir lieu en ce début d’année pour tenter de modifier certains aspects.

Rendez-vous donc le 1er février sur Disney+ pour découvrir Black Panther : Wakanda Forever en IMAX… sauf si vous êtes en France. Les Français plus impatients passeront par un VPN pour se connecter sur des serveurs belges ou suisses, et ainsi avoir accès au film en français (ou en anglais).