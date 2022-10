Black Panther 2 sortira bien au cinéma en France (mais pas tout de suite dans Disney+ donc)

La chronologie des médias en France a ceci de particulier qu’elle génère forcément des mécontents. Ces derniers jours, l’incertitude était de mise concernant la sortie dans les salles françaises de Black Panther: Wakanda Forever. Disney/Marvel allait-il privilégier une sortie en salles quitte à lourdement pénaliser son service par abonnement ?

Finalement, Disney a tranché : le second volet de Black Panther sortira bien en salles le 9 novembre prochain, ce qui laisse très peu de temps aux exploitants qui étaient jusqu’ici dans l’expectative. Si les amateurs de salles obscures ont de quoi afficher un large sourire, les abonnés Disney+ devront encore attendre 17 mois avant que le film ne débarque dans le service. 17 mois c’est beaucoup, et c’était encore pire avant les dernières négociations entre les sociétés de SVoD, les exploitants de salles et l’Etat puisque le délai était alors de 36 mois entre la sortie en salle d’un film et sa disponibilité sur une plateforme de streaming.

Pour l’instant, Disney a toujours choisi les sorties en salles pour les films du MCU, mais a déjà commencé à privilégié son service de streaming pour ses films d’animation. Ainsi, Avalonia, l’étrange voyage sera disponible directement sur Disney+, sans passer donc par la case ciné…