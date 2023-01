RTX 4070 Ti : Nvidia annonce sa nouvelle carte graphique puissante

Nvidia a annoncé aujourd’hui la RTX 4070 Ti, une nouvelle carte graphique qui rejoint ainsi que les RTX 4080 et 4090. Il s’agit en réalité du modèle RTX 4080 12 Go annoncé il y a quelques mois mais finalement annulé.

Utilisant la nouvelle architecture Ada Lovelace de Nvidia, la RTX 4070 Ti est conçue pour succéder aux cartes graphiques RTX 3070 et RTX 3070 Ti avec des performances améliorées et la prise en charge du DLSS 3. Nvidia affirme que le nouveau modèle aura des performances jusqu’à trois fois supérieures à celles de la RTX 3090 Ti.

Alors que les RTX 4080 et 4090 Ti sont surtout destinées aux jeux en 4K, Nvidia positionne la RTX 4070 Ti comme le summum du jeu en 1440p au-delà de 120 FPS. Le DLSS 3 en est la raison principale : comme pour les autres cartes de la série 4000, il utilise l’apprentissage automatique pour générer des images entières, plutôt que les pixels créés par le DLSS 2. Cela signifie qu’il devrait être en mesure de fournir de meilleurs framerates, en particulier lorsqu’il s’agit de titres s’appuyant également sur un processeur.

Dans le détail, la RTX 4070 Ti comporte 7 680 unités de calcul (CUDA) et 12 Go de mémoire GDDR6X. En comparaison, la RTX 4080 possède 9 728 CUDA et 16 Go de mémoire, tandis que la RTX 4090 a 16 384 CUDA et 24 Go de RAM.

La RTX 4070 Ti de Nvidia sera disponible le 5 janvier avec un prix conseillé de 899€.