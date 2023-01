Netflix dévoile les films et séries les plus populaires de 2022

2022 s’étant achevée, Netflix a dévoilé quels ont été les films et séries les plus populaires tout au long de l’année. Nous avons le droit à un top 10 avec notamment la saison 4 de Stranger Things, la saison 1 de All of Us Are Dead, The Gray Man ou encore Troll en tête.

Voici les séries anglophones qui ont été les plus populaires sur Netflix en 2022 :

Stranger Things — saison 4 Mercredi — saison 1 Dahmer La Chronique des Bridgerton — saison 2 Inventing Anna Ozark — saison 4 The Watcher — saison 1 Sandman — saison 1 Umbrella Academy — saison 3 Virgin River — saison 4

Et le top 10 pour les séries qui ne sont pas en anglais à l’origine :

All of Us Are Dead — saison 1 (Corée du Sud) Extraordinary Attorney Woo — saison 1 (Corée du Sud) En un battement (Espagne) Til Money Do Us Part — saison 1 (Colombie) Élite — saison 5 (Espagne) Sous la braise — saison 1 (Mexique) L’Impératrice — saison 1 (Autriche) Business Proposal — saison 1 (Corée du Sud) Entrevias — saison 1 (Espagne) Bienvenidos a Edén — saison 1 (Espagne)

Place maintenant au top 10 pour les films anglophones :

The Gray Man The Adam Project Purple Hearts Hustle L’Arnaqueur de Tinder Le monstre des mers Enola Holmes 2 Senior Year The Man from Toronto Day Shift

Et enfin, le top 10 pour les films non-anglophones :

Troll (Norvège) À l’Ouest, rien de nouveau (Allemagne) Black Crab (Suède) À travers ma fenêtre (Espagne) Loin du périph (France) Amour entre adultes (Danemark) Carter (Corée du Sud) My Name Is Vendetta (Italie) Sans répit (France) Furioza (Pologne)

Quelques statistiques sont également communiquées. En moyenne, les utilisateurs de Netflix regardent six genres différents par mois. Aussi, les contenus coréens ont attiré beaucoup de monde. 60% de abonnés ont regardé un titre coréen et Netflix comptabilise six des dix drames coréens les plus recherchés en Corée. Malheureusement une statistique plus que notable manque à l’appel : le nombre de vues par contenu.