Terminator : James Cameron envisage un nouveau film comme reboot

La saga Terminator n’a peut-être pas dit son dernier mot, avec James Cameron révélant qu’il y a des discussions pour un nouveau film, au point de faire un reboot. Malgré tout, rien n’est acté dans l’immédiat.

C’est à l’occasion de son passage au podcast Smartless que James Cameron a évoqué le projet. « Si je devais faire un autre film Terminator et peut-être essayer de relancer cette franchise, ce qui est en discussion, mais rien n’a été décidé, j’en ferais un film plus axé sur l’intelligence artificielle que sur les méchants robots devenus fous », a-t-il déclaré.

Il s’agit en soi d’un pari risqué. Autant les premiers Terminator (surtout le deuxième) sont considérés comme de très bons films, autant les suivants ont été mal accueillis par la critique. Il y a même eu des flops, comme Terminator Genisys et Terminator: Dark Fate. Le premier a enregistré 440,6 millions de dollars au box-office et aurait dû au moins obtenir 450 millions de dollars pour être rentable. C’est pire pour le second avec 261,1 millions de dollars au box-office. Là aussi, il aurait fallu atteindre 450 millions de dollars pour qu’il soit rentable.

James Cameron a réalisé et coécrit les deux premiers films Terminator. Il n’a pas participé aux trois suites qui ont suivi, qui ont toutes été rejetées par la critique. Il a été de retour pour Dark Fate, mais uniquement en tant que scénariste et producteur. Actuellement, son film Avatar : la voie de l’eau est au cinéma et connait un certain succès au box-office.