Avatar 2 s’impose au box-office et cartonne avec la 3D/HFR

Avatar : la voie de l’eau connait un succès au cinéma, au point de dominer le box-office près d’une semaine après son exploitation en salles. Le succès a lieu aussi bien en France que dans le monde, annonce aujourd’hui Disney.

À l’échelle mondiale, le box-office pour Avatar 2 est de 434,5 millions de dollars, dont 134 millions de dollars pour les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le film de James Cameron se place ainsi dans le palmarès des plus hauts démarrages de l’année 2022. Il n’est toutefois pas premier, c’est Top Gun : Maverick qui occupe cette place.

En France, malgré la « concurrence » occasionnée par la demi-finale, la petite finale et la finale de la Coupe du monde de football, Avatar : la voie de l’eau s’est imposé avec 1,847 million de spectateurs pour ses 5 premiers jours d’exploitation, plaçant le film sur la plus haute marche du podium des meilleurs démarrages 2022 dans l’Hexagone. Pour mémoire, le premier Avatar (sorti en 2009) avait réuni 1,806 million de spectateurs sur le même laps de temps.

Un point intéressant mis en avant est que beaucoup de personnes vont voir le film en 3D et en HFR (High Frame Rate). Selon Disney, cela représente les deux tiers des entrées (et dans la majorité des cas dans des salles premium). Pour ceux qui ne le savent pas, les films sont diffusés au cinéma avec généralement 24 FPS (images par seconde). Dans le cas d’Avatar : la voie de l’eau, cela grimpe à 48 FPS. En réalité, il s’agit d’un taux variable et non fixe. Les films Le Hobbit de Peter Jackson étaient en 48 FPS constants. Avec le nouveau film de James Cameron, on passe de 24 FPS à 48 FPS pour revenir à 24 FPS et ainsi de suite selon les scènes.