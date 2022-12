Le VPN de Microsoft Edge passe à 15 Go gratuits au lieu de 1 Go

Microsoft Edge intègre depuis peu un VPN, pour le moment dans sa version Canary. Les utilisateurs avaient au départ le droit à un quota avec 1 Go. Autant dire que c’est plus que léger. Voilà que la situation s’améliore avec désormais 15 Go offerts.

En avril, des traces d’un VPN intégré, baptisé « Secure Network », ont été repérées dans Microsoft Edge, avec Cloudflare pour gérer le réseau. Un mois plus tard, Microsoft a officiellement fait son annonce en ajoutant quelques détails supplémentaires sur la nouvelle fonctionnalité. En septembre, le VPN gratuit a finalement été lancé dans le canal Canary de Microsoft Edge. Cependant, il s’agit d’un déploiement contrôlé, de sorte que la fonctionnalité n’est pas proposée à tout le monde, mais ceux qui ont pu en profiter avaient 1 Go au départ. Voilà maintenant qu’ils ont le droit à 15 Go.

Cependant, il y a un hic. Ce quota de 15 Go semble être une offre temporaire à laquelle seuls certains testeurs sont éligibles. Microsoft a récemment mis à jour sa page d’assistance et l’information sur le quota indique :

Obtenez 1 Go de données gratuites chaque mois lorsque vous vous connectez à Microsoft Edge avec votre compte Microsoft. Quelques utilisateurs de la première heure seront dans un essai de mise à niveau des données. À la fin de leur période d’essai de 30 jours, l’expérience reflétera les limites normales des Go du VPN.

Microsoft ne précise toujours pas quand tout le monde pourra tester le VPN avec son navigateur Edge.