Microsoft Edge va embarquer un VPN

Microsoft compte ajouter une nouveauté dans son navigateur Edge, à savoir un réseau privé virtuel (VPN). Ce sera gratuit, mais il y a une limite d’usage.

Bientôt un VPN dans Microsoft Edge

Le service de VPN a pour nom Microsoft Edge Secure Network et se veut en partenariat avec Cloudflare. Voici comment le système est présenté :

Lorsque vous utilisez le Microsoft Edge Secure Network, vos données sont acheminées depuis Edge à travers un tunnel chiffré pour créer une connexion sécurisée, même lorsque vous utilisez une URL non sécurisée qui commence par HTTP. Il est ainsi plus difficile pour les pirates d’accéder à vos données de navigation sur un réseau Wi-Fi public partagé. En chiffrant votre trafic Web directement à partir de Microsoft Edge, nous empêchons votre fournisseur d’accès à Internet de collecter vos données de navigation, comme les détails des sites Web que vous visitez. Le Microsoft Edge Secure Network vous permet de naviguer avec une adresse IP virtuelle qui masque votre vraie adresse IP et remplace votre géolocalisation par une adresse régionale similaire afin qu’il soit plus difficile pour les traqueurs en ligne de vous suivre lorsque vous naviguez.

Pour le moment, le VPN est en test sur le canal Dev du navigateur. Aussi, il faut avoir un compte Microsoft pour en profiter. Cela permet d’avoir 1 Go par mois, ce qui est très peu. Les données personnellement identifiables sont purgées toutes les 25 heures.

Microsoft ne dit pas encore quand le VPN va être disponible pour tout le monde dans Edge. Mais tout porte à croire qu’il s’agira d’une question de semaines.

Pour information, il existe déjà des navigateurs qui ont un VPN. L’un des logiciels les plus connus est Opera (et ce depuis 2016). Pour le coup, le réseau privé virtuel est gratuit et illimité.