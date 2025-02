Microsoft met fin à son VPN intégré à Microsoft Defender. Ainsi que l’a repéré Windows Latest, l’entreprise a mis à jour ses pages support pour informer les utilisateurs que le service prendra fin le 28 février prochain . Ce VPN, jusqu’ici inclus avec Microsoft Defender pour les abonnés Microsoft 365 Personnel et Famille, permettait une navigation privée en acheminant le trafic via les serveurs de Microsoft, le tout avec une limite mensuelle de 50 Go. Etant donné la facilité avec laquelle il est désormais possible de s’équiper d’un VPN doté de fonctions de sécurisation, ce retrait ne devait pas poser trop de soucis aux utilisateurs concernés (on trouve même des VPN avec accès gratuit).

Dans un communiqué, Microsoft explique que cette décision s’inscrit dans une volonté de réorienter ses investissements vers d’autres besoins. Après l’arrêt du service, les utilisateurs Android devront supprimer manuellement le profil VPN de Microsoft Defender, une procédure qui ce ne sera pas nécessaire sur Windows, iOS et macOS. Microsoft précise que toutes les autres fonctionnalités de Defender, comme la protection des appareils et la surveillance de l’identité et du crédit (aux États-Unis), resteront cependant disponibles.