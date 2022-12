Mastodon a multiplié par 8 son nombre d’utilisateurs depuis le rachat de Twitter par Elon Musk

Le réseau social Mastodon attire du monde depuis qu’Elon Musk a racheté Twitter, avec la plateforme qui est passée de 350 000 utilisateurs à 2,5 millions entre octobre et novembre. Pour rappel, le rachat de Twitter est une réalité depuis la fin octobre.

De nombreux utilisateurs rejoignent Mastodon

C’est Eugen Rochko, le fondateur et patron de Mastodon, qui a annoncé les 2,5 millions d’utilisateurs du réseau social centralisé. Il a également commenté les récentes actions de Twitter, comme le blocage (temporaire) des liens vers les réseaux sociaux concurrents, le bannissement de plusieurs journalistes (ils ont finalement été réactivés) et même le bannissement du compte de Mastodon (lui aussi a finalement été réactivé).

« Ceci est un rappel brutal que les plateformes centralisées peuvent imposer des limites arbitraires et injustes sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas dire tout en tenant votre graphe social en otage », a déclaré Eugen Rochko. « Chez Mastodon, nous pensons qu’il ne doit pas y avoir d’intermédiaire entre vous et votre public, et que les journalistes et les institutions gouvernementales en particulier ne devraient pas avoir à dépendre d’une plateforme privée pour atteindre le public ».

Malgré le fait que Mastodon a réussi à multiplier par huit le nombre d’utilisateurs en l’espace d’un mois, il est bon de noter que le groupe reste très loin de ses concurrents, dont Twitter. Au dernier comptage, le réseau social contrôlé par Elon Musk comptait 238 millions d’utilisateurs. Eugen Rochko semble toutefois confiant dans l’avenir de son service. « Sachant que la liberté de la presse est absolument essentielle à une démocratie fonctionnelle, nous sommes ravis de voir Mastodon se développer et devenir un nom connu dans les salles de rédaction du monde entier, et nous nous engageons à continuer d’améliorer notre logiciel pour faire face aux nouveaux défis qui accompagnent une croissance rapide et une demande croissante », écrit-il.