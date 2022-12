Twitter annule son blocage des liens vers les autres réseaux sociaux

Twitter a décidé de revenir sur une décision, à savoir bannir les liens renvoyant vers des réseaux sociaux concurrents comme Mastodon, Instagram, Facebook et bien d’autres. Il était également question de plateformes comme Linktree, permettant d’avoir une page recensant les liens vers ses différents réseaux sociaux.

Tout a commencé il y a quelques heures lorsque Twitter a publié une page sur son blog et des tweets annonçant l’interdiction pour les utilisateurs de promouvoir leur présence sur certains réseaux sociaux. La plateforme avait ajouté qu’elle prendrait des mesures contre les utilisateurs qui enfreignaient cette politique tant au niveau du tweet qu’au niveau du compte. Autrement dit, la présence des liens dans la description d’un profil posait également un souci. La sanction n’était autre qu’un bannissement du compte.

Ce choix de Twitter a surpris de nombreux utilisateurs, dont Jack Dorsey, qui n’est autre que le cofondateur et l’ex-dirigeant de la plateforme. « Cela n’a aucun sens », a-t-il déclaré dans un message. Il a également posté une réponse au tweet de Twitter annonçant le blocage des liens en demandant seulement « pourquoi ? ».

Quelques heures plus tard, Twitter a décidé de changer ses plans. Les tweets annonçant le blocage des liens vers les autres réseaux sociaux ont été effacés, tout comme la publication sur le blog du réseau social.

Désormais, le compte de la sécurité sur Twitter a posté un sondage indiquant : « Devrions-nous avoir une politique empêchant la création ou l’utilisation de comptes existants dans le but principal de faire de la publicité pour d’autres plateformes de médias sociaux ? ». Pour le moment, le « non » l’emporte largement avec 86% des votes. Le sondage se terminera dans 15 heures.

Should we have a policy preventing the creation of or use of existing accounts for the main purpose of advertising other social media platforms?

— Twitter Safety (@TwitterSafety) December 19, 2022